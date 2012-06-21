Олег ГРОМОВ,
«Урядовий кур’єр»
Національний банк України не збирається вводити жодних обмежень щодо зняття депозитів населення. Саме так в ефірі одного з радіоканалів заявив директор департаменту фінансової стабільності регулятора Віталій Ваврищук.
За його словами, нині не можна спостерігати відтоку вкладів населення із фінансових установ, тому казати про обмеження немає сенсу.
Експерт також зазначив, що банки йдуть на великі поступки щодо сплати тіла кредитів та відсотків за ними. «Кожен може звернутися до свого відділення банку та надати документ, про те, що має певні труднощі з поверненням кредиту», — зазначив він.
У коментарі «Урядовому кур’єру» президент Громадської асоціації «Фінансова грамота України» Михайло Стрельников зазначив, що керівники та менеджери Нацбанку України видають бажане за дійсне: «Вже сьогодні не можна повернути валютні вклади у низці банків. У нас також є випадки, коли не можна забрати свій гривневий вклад. Якщо подати до суду на такий банк, то згідно з договорами, можна відсудити до 3% за кожен прострочений день. Тобто виграти як кажуть, подвійний депозит. Але такі суди довго триватимуть».
За його словами, регулятор наразі виступає у ролі рекомендатора для банків, а не караючого органу. «Адже у банків зараз прекрасна ліквідність — вони розмістили на депозитних рахунках Нацбанку солідні суму. Це 143 млрд гривень. Тому просто не мають права так поводитися зі своїми клієнтами», — резюмував експерт.