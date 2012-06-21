Ефект від зміцнення курсу гривні торік разом із низькими цінами на енергоносії стримуватиме інфляцію нижче від цільового діапазону 5% протягом більшої частини 2020 року. Зміцнення стало основним чинником зниження інфляції до вказаного рівня, стійка і низька інфляція необхідна для довгострокового зростання.
Хоча зміцнення гривні спричинило зниження доходів експортерів у гривневому еквіваленті і втрати бюджету, такі наслідки в НБУ вважають неоднозначними. Бо знизилася і вартість імпортованої сировини, посилено конкурентоспроможність наших компаній у залученні робочої сили.
В інфляційному звіті Нацбанку вказано, що негативні наслідки ревальвації в умовах послідовної макроекономічної політики переважно короткострокові, а переваги — довгострокові й сприятливі для сталого економічного зростання. Ревальвація разом з виваженою фіскальною політикою сприяла скороченню держборгу до ВВП, що позитивно вплинуло на оцінку ризиків інвестування в українські активи, повідомляє УНІАН. Знизилася й вартість обслуговування нового боргу, поліпшилася його валютна структура.