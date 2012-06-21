Відсьогодні Нацбанк знизив облікову ставку до 16,5% річних після її зменшення в липні до 17% річних. Це спричинено очікуванням уповільнення інфляції до 5% наприкінці наступного року. Нацбанк вважає, що жорстка монетарна політика стримувала фундаментальний тиск на ціни, зокрема через канал обмінного курсу, однак розширення внутрішнього попиту і підвищення заробітних плат продовжували гальмувати уповільнення інфляції.
За умови планового скорочення інфляції і прискорення реалізації структурних реформ Національний банк також вбачає можливості для швидкого зниження облікової ставки. «Темп зниження облікової ставки до нейтрального рівня 8% залежатиме від ризиків як внутрішнього, так і зовнішнього походження», — цитує УНІАН повідомлення регулятора. Водночас у разі реалізації інфляційних ризиків, зокрема тиску з боку попиту, зниження ставки буде повільнішим. Початок роботи нових парламенту та уряду сприяють ослабленню внутрішніх політичних ризиків, що відкриває можливість для активізації переговорів з МВФ про нову програму співпраці. Місія фонду має прибути в Україну наступного тижня.