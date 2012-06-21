Голова Національного банку України Кирило Шевченко провів першу зустріч із представниками Світового банку.
«Світовий банк був і залишається одним зі стратегічних партнерів України загалом і Національного банку зокрема. Співпраця з ним відкриває для України доступ до зовнішнього фінансування, що важливо для нашої країни сьогодні. Для Нацбанку найважливіше завдання нині — мати здоровий конструктивний діалог з міжнародними партнерами», — зазначив він.
Віцепрезидент Світового банку у справах Європи і Центральної Азії Анна Б’єрде наголосила на необхідності продовження політики НБУ, зокрема таргетування інфляції і режиму гнучкого курсу: «Ми дуже цінуємо нашу співпрацю. Національний банк і стабільність в Україні завжди йдуть поруч».
Голова НБУ зазначив, що Нацбанк посилюватиме співпрацю з урядом, продовжуватиме реформу корпоративного управління. Він подякував Світовому банку за підтримку в розробленні планів і механізмів, які допоможуть державним банкам зменшити розмір поганих кредитів у їхніх портфелях, повідомляє УНІАН.
Раніше Кирило Шевченко провів зустріч із представниками Європейського банку реконструкції та розвитку.
«Центральний банк залишиться й надалі незалежною і технократичною інституцією, яка прийматиме аполітичні й економічно вмотивовані рішення. Принцип колегіального ухвалення рішень теж залишається нашим незмінним золотим стандартом», — сказав він. І додав, що головним завданням Нацбанку є забезпечення цінової та фінансової стабільності. А власними пріоритетними напрямами роботи він визначив відновлення активного кредитування, зниження обсягів на балансах банків, підтримку реформи корпоративного управління в державних банках, збереження макрофінансової стабільності й посилення співпраці з міжнародними партнерами.
Представник ЄБРР Маттео Патроне зазначив, що Національний банк досі був рольовою моделлю в питанні ефективності та прозорості в роботі, й висловив сподівання, що так залишиться у майбутньому.
Сторони обговорили нинішній стан банківського сектору України, зокрема якість кредитного портфеля банків, а також питання корпоративного управління в банках, продовження роботи щодо повернення коштів, виведених колишніми власниками збанкрутілих банків, можливості підтримки ЄБРР економічного відновлення України.
Відділ новин
«Урядового кур’єра»