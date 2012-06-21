Віце-прем’єр-міністр Іванна Климпуш-Цинцадзе взяла участь у сесії Ukraine Strategic Council в межах програми Eurasia Center Атлантичної ради США, яка відбулася у Нью-Йорку. На сесії йшлося про процеси реформ в Україні та про необхідність спільних зусиль для подолання стереотипів негативного сприйняття держави, повідомляє служба віце-прем’єра.
Іванна Климпуш-Цинцадзе докладно пояснила виклики, що супроводжують процес реформування країни. «Реформи в Україні — це питання не лише змін у законодавстві чи державних процедурах. Реформи повинні змінити культуру управлінських процесів, яка багато в чому глибоко вкорінена у спадщину радянського минулого», — пояснила вона.
На зустрічі також обговорено питання боротьби з корупцією в Україні. Іванна Климпуш-Цинцадзе розповіла присутнім про створення антикорупційних інституцій у нашій країні, а також звернула увагу на успішні реформи в банківській сфері, на газовому ринку та в галузі державних закупівель. Вона виокремила й менші за масштабом, але надзвичайно важливі зміни, які вже дають результати. Зокрема закупівлю ліків і медобладнання через міжнародні організації, що вже дає змогу заощаджувати 39% коштів платників податків. «Я вірю, що ці маленькі, але необхідні й важливі рішення матимуть ефект снігової кулі, яка набиратиме швидкості на шляху європейської та євроатлантичної інтеграції», — зазначила віце-прем’єр-міністр.
Проте, за її словами, українську владу турбують факти навмисного викривлення картини реального стану справ в Україні, до чого вдаються деякі політики й мас-медіа. На думку Іванни Климпуш-Цинцадзе, будь-яка невизначеність і нечіткість позиції Заходу щодо України підриває зусилля українських реформаторів, і це дає змогу проросійським пропагандистам озброїтися аргументами проти майбутнього України в Європі. Вона підтримала необхідність залучити міжнародних ЗМІ та бізнесменів, які вже працюють у нашій державі, до об’єктивного висвітлення подій в Україні, що допоможе протистояти знавіснілій антиукраїнській пропаганді.