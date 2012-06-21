У Бахмуті на Донеччині вшанували жителів міста — жертви цинічної й жорстокої гібридної війни, що досі триває на території краю. Мітинг-реквієм, хвилина мовчання та покладання квітів відбулися біля пам’ятного знака, встановленого поблизу ЗОШ №4 як скорботне нагадування про трагічні події п’ятирічної давності. У середині лютого 2015 року проросійські незаконні збройні формування здійснили артилерійський обстріл міського мікрорайону Східний. Від вибухів снарядів загинули семирічний учень 2 класу школи №4 Єгор Молодецький та 25-річна Марина Кремезна, мама двох дітей, яка під час обстрілу закрила власним тілом молодшу доньку. Різноманітних поранень зазнали ще семеро людей, серед яких троє дітей.
Внаслідок влучання ворожих снарядів терористів пошкоджено школу та будинки житлового сектору Східного. Загальні збитки, завдані мирному місту, становили понад 2 мільйони гривень. Завдяки спільним зусиллям міської та обласної влади, підприємств, волонтерів і благодійних організацій та фондів у Бахмуті змогли оперативно відновити зруйновані будинки. Відповідну медичну допомогу отримали всі потерпілі. А психологічної підтримки і досі потребують рідні загиблих і вцілілі очевидці тих трагічних подій.