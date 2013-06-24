У межах шостого засідання Керівної ради Ukraine Investment Framework (UIF) схвалено новий пакет із восьми програм для України загальною вартістю 1,5 млрд євро. Серед них комплексна програма Європейського інвестиційного банку «Кредитування державного сектору та пов’язані з цим гранти на 2026—2027 роки» (Jumbo application).

Надання грантів та гарантій у межах механізму UIF — лише початок роботи, наступним етапом буде опрацювання та підписання угод для фактичного отримання фінансування.

Загальна сума наданого фінансування на впровадження восьми чинних та нових проєктів програми ЄІБ становить 605,75 млн євро. Мінрозвитку відповідає за координацію та реалізацію 77% з них загальною вартістю 466,5 млн євро. Ідеться про грантове, кредитне фінансування та технічну допомогу.

Загальний фокус спрямовано на розвиток та модернізацію транспортної інфраструктури, зокрема доріг, відновлення житла, енергоефективність та укриття для соціальної інфраструктури.

«Схвалення фінансування JUMBO application дасть змогу розширити відновлення у найбільш критичних галузях. А поєднання кредитних ліній ЄІБ із грантовою підтримкою Європейського Союзу в межах UIF допоможе знижувати фінансове навантаження на бюджети. Для міністерства пріоритетом залишається не просто відбудова зруйнованого, а створення стійкої інфраструктури: від ремонтів доріг та розбудови стратегічних логістичних шляхів до енергоефективного житла та безпечних укриттів. Кожне євро із цих мільйонів — це інвестиція в мобільність, безпеку та якість життя українців, що відповідає найвищим європейським стандартам і принципу Build Back Better», — зазначає віцепрем’єр­міністр з відновлення — міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба.

Головні напрями фінансування: другий транш проєкту «Шляхи солідарності» з модернізації автомобільних доріг — 106 млн євро; масштабування програм «Енергодім» та «ВідновиДІМ», що дасть змогу ОСББ та компаніям­управителям швидше й енергоефективно відновлювати пошкоджене житло, — 123 млн євро; будівництво та ремонт укриттів у будівлях, які відновлюють за муніципальними програмами ЄІБ, — 26,5 млн євро; забезпечення обслуговування залізничної інфраструктури та розвиток залізничного сполучення — 132,5 млн євро; розбудова пунктів пропуску на західному кордоні — 68,5 млн євро, а також дофінансування поточних проєктів.

Програма поєднує кредитні кошти Європейського інвестиційного банку з грантовою підтримкою Європейського Союзу, що дає змогу істотно знизити фінансове навантаження на державний бюджет.

Також у програмі ЄБРР передбачено 100 млн євро на реалізацію проєктів з децентралізації теплопостачання та енергопостачання в межах прямої співпраці з містами і бізнесом.

Загалом у межах механізму UIF передбачено фінансування загальною вартістю 1,5 млрд євро на енергетику, освіту, зв’язок, сільське господарство та малий бізнес, а також на будівництво укриттів в освітніх закладах. Уперше UIF спрямовує ресурси на технології подвійного призначення і стратегічні галузі, повідомляє Міністерство розвитку громад та територій.