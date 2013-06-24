Звертаємося до власників веб-камер у Києві і не тільки.
СТОСУЄТЬСЯ ВСІХ УКРАЇНСЬКИХ МІСТ!
Наполегливо просимо припинити публікування фото та відеозаписів переміщення української техніки у вільний доступ. Про це закликає Державна прикордонна служба України.
Такими діями ви власноруч допомагаєте ворогу отримувати уточнену інформацію про наших військових.
Водночас, просимо викладати фото і відео пересування техніки ВОРОГА з вказанням геолокації і часу.
Зберігайте спокій!
Вірте в ЗСУ та підтримуйте українських воїнів!
Ми обов’язково переможемо!