Звертаємося до власників веб-камер у Києві і не тільки.

СТОСУЄТЬСЯ ВСІХ УКРАЇНСЬКИХ МІСТ!

Наполегливо просимо припинити публікування фото та відеозаписів переміщення української техніки у вільний доступ.  Про це закликає Державна прикордонна служба України.

Такими діями ви власноруч допомагаєте ворогу отримувати уточнену інформацію про наших військових.

Водночас, просимо викладати фото і відео пересування техніки ВОРОГА з вказанням геолокації і часу.

Зберігайте спокій!

Вірте в ЗСУ та підтримуйте українських воїнів!

Ми обов’язково переможемо!