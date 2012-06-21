Відзнаку від управління Держслужби з надзвичайних ситуацій у Черкаській області цими днями вручено школяреві зі Сміли 14-річному Ярославу Степаненку. Він не розгубився і витягнув із води 9-річного товариша, який міг утонути. Як повідомив речник управління з надзвичайних ситуацій області Віталій Шульга, Ярослава номінуватимуть на звання «Герой-рятівник року».
Літачок, яким грався Богдан, зробивши в повітрі крутий віраж, сів просто на воду в кар’єр, поблизу якого гралися діти. Хлопчик пробував дістати його палицею, а потім ногою. Однак слизький берег підвів, і він опинився у воді. Намокла одежа не давала хлопцеві рухатися. На допомогу Богданові прийшов Ярослав. Коли зрозумів, що навіть із допомогою палиці не витягне товариша, стрибнув у воду. Урятований Богдан Федін від переохолодження не міг сказати й слова, але із вдячністю дивився на старшого товариша. Незабаром хлопчика доставили додому, його оглянув лікар.
Схвильована й перелякана мама врятованого Богдана Наталія Федіна зі сльозами на очах дякувала Ярославові, називаючи його справжнім героєм.