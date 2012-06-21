На одному з контейнерних майданчиків по вулиці Чорновола в Сумах встановили камеру відеоспостереження, яка має запобігти утворенню несанкціонованого сміттєзвалища, у тому числі будівельних матеріалів.
Ініціатори такої новації, а це Сумська міська влада в особі голови міста Олександра Лисенка, таким чином розраховують поставити заслін перед не вельми порядними городянами, підприємцями та приватними підприємствами, які вивозять тверді та інші побутові відходи.
Роботи з облаштування установки виконало КП «Інфосервіс», загальна вартість – понад 19 тисяч гривень.