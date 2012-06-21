Павло КУЩ,
«Урядовий кур’єр»
На Донеччині попрощалися із юним мешканцем села Сергіївка Слов’янського району 15-річним Дмитром Ружевичем, який відомий далеко за межами невеликого населеного пункту. Адже прикований через важку хворобу до інвалідного візка, хлопчик не тільки боровся із недугом, а й активно займався самоосвітою та громадською діяльністю.
Приміром, ще у 2015 році він почав збирати книги, які йому почали надсилати з усієї України в ході проекту «Дмитрикова пошта», невдовзі зібравши солідну приватну бібліотеку – понад дві тисячі екземплярів. І навесні 2017 року було офіційно підтверджено, що Дмитро став наймолодшим у нашій державі директором бібліотеки – це зафіксували представники «Книги рекордів України», які з цією метою побували у Сергіївці. А коли поступово надісланих звідусіль книг зібралося дуже багато і вони не поміщалися в хатній книгозбірні, їх власник почав передавати видання до місцевих бібліотеки та школи для оновлення і поповнення фондів.
Влітку 2018 року здійснилася одна із заповітних мрій хлопчини: у рамках проекту «Сюрприз!Сюрприз!» одного з вітчизняних телеканалів він, ставши героєм телесюжету, побував у Лондоні і зміг відвідати музей свого улюбленого літературного героя Гаррі Поттера. Дмитрик Ружевич мав чимало інших цікавих планів і перспективних проектів, але, на жаль, вже не зможе їх здійснити. Внаслідок складної форми запалення легенів він опинився в реанімації, де медики протягом п’яти діб боролися за його життя, проте цього разу хвороба не відступила.