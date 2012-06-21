У Слов’янську Донецької області на 95-му році закінчив свій земний шлях ветеран Другої світової війни Семен Усачов — той самий солдат, чиє фото у травні 1945-го облетіло майже всі країни світу. Народився майбутній воїн — кавалер ордена Вітчизняної війни І ступеня та двох медалей «За відвагу» у 1925 році в Ставропольському краї, а в неповні 18 років (у 1943-му) заряджав 76-міліметрову гармату в 4-му кавалерійському Кубанському корпусі. Молодий солдат брав участь у боях за визволення Криму від німецьких загарбників, де біля Перекопа отримав поранення. Після госпіталю воював на Нарвському плацдармі, під час штурму Берліна. І саме там після взяття міста його фото — солдата, який шматком штукатурки старанно виводить на стіні рейхстагу цифри «9. 5. 45» та власне прізвище, потрапило на поштову листівку, що мільйонним тиражем пішла у світ.
Після демобілізації Семен Іванович Усачов жив у Слов’янську, працював на підприємствах міста. Його нагородили орденом «Знак Пошани» і він користувався серед земляків великою повагою. І ще довго залишатиметься шанованою людиною в пам’яті не одного покоління слов’янців.