Олена ІВАШКО,
«Урядовий кур’єр»
Віднині пасажири швидкісних поїздів «Укрзалізниці» зможуть насолодитися спогляданням чудових морських пейзажів Херсонщини. Туристичний ролик «Вирушай за мрією до Херсонщини! Херсонщина чекає саме на тебе!» транслюватимуть протягом літніх місяців у бортових відеожурналах на 540 моніторах потягів «Hyndai Roten», що курсують Україною. Відео демонструватимуть в літні місяці на екранах, встановлених на залізничних вокзалах на території всієї України.
Ролик створено за ініціативи команди Управління туризму та курортів Херсонської обласної державної адміністрації. Креативні чиновники переконані, що туристи з першого погляду закохаються в неймовірну Херсонщину, а ті, хто бував тут вже не раз відкриють для себе нові туристичні локації. Адже в Херсонській області налічується близько тисячі об’єктів для відпочинку та оздоровлення. Саме в таврійському краї розташовані найдовша піщана коса в світі — Арабатська Стрілка; найбільший в Європі безлюдний острів — Джарилгач; один з найбільших у Європі піщаний масив — Олешківські піски. Саме тут можна відкрити для себе неповторну природу Асканії-Нова, спробувати вина прямо з погребів сімейних виноробень і влаштувати сафарі навіть не виїжджаючи за межі України.
Як повідомили в Херсонській облдержадміністрації, вже відновлено залізничне сполучення з Києвом та Харковом. Тривають переговори стосовно авіасполучення між Львовом та Херсоном. А перший літак з Києва вже прибув до аеропорту Херсона. Лише за годину можна дістатися півдня країни та влаштувати ідеальні вихідні. Зокрема, обрати яхтинг, байдарки та сап-серфінг; прогулянки на квадроциклах; риболовлю та полювання; вишукані гастрономічні тури вантажної кухні; подорожування козацькими шляхами. Літній сезон на Херсонщині відкрито. Тут радо чекають на гостей.