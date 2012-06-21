Як повідомила цими днями прес-служба ГУ ДФС у Сумській області, на митному посту «Бачівськ» працівники Сумської митниці спільно із представниками Управління захисту економіки та оперативного управління відомства затримали правопорушників, які надали недостовірну інформацію при декларуванні товарів, ввезених на територію України.
Так, 19 вересня нинішнього року у Хмельницькій митниці ДФС підприємство оформило попередню декларацію на товар, а саме – спортивне взуття, в якій вказано, що 9370 пар мають пластмасову підошву та верх із текстилю.
Під час перевірки на посту «Бачівськ» водій надав цей документ, а також інвойс та міжнародну транспортну накладну СМR.
Однак правоохоронці вирішили переконатися, наскільки задеклароване взуття відповідає тому, що знаходилося у вантажівці.
З’ясувалося: те, що написане, не відповідає дійсності, бо везли не кросівки, а інший вид взуття, до того ж із використанням натуральної шкіри.
Тобто, підприємство подало документи з неправдивою інформацією про товар на загальну суму майже 1,1 мільйона гривень.
Зазначені дії мають ознаки порушення митних правил, передбачених частиною 1 статті 483 Митного кодексу України та передбачають штраф у розмірі 100 відсотків вартості товару з його конфіскацією, а також товарів, транспортних засобів, що використовувалися для їх переміщення.