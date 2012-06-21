Олена ІВАШКО,
«Урядовий курєр»
За словами заступника директора ДУ «Миколаївський обласний лабораторний центр МОЗ України» Олександра Артамонова, «результати досліджень річкової води не виявили патогенних організмів не виявлено. Натомість гігієнічні нормативи перевищує показник бактеріального забруднення – індекс лактозопозитивних паличок.При нормативах 5000 в дециметрі кубічному, у місті зафіксовано від 24 тисяч до 70 тисяч паличок на всіх пляжах».
Про те, що не всі пляжі Миколаєва відповідають правилам санітарного утримання, повідомила Наталія Рябенкова, в.о. начальника Миколаївського міського управління ГУ Держспоживслужби в Миколаївській області. Чиновниця зазначила, що місця для купання не відповідають нормам, визначених в Державних санітарних правилах утримання населених місць. Лише на «Чайці» та «Стрілці» є душові та санвузли. На інших вони відсутні, не крізь є роздягальні та фонтанчики з питною водою. Якщо дотримуватися карантинних заходів та користуватися душовими, то відпочинок на воді може бути визнано безпечним. Поки ж, не зважаючи на бактеріологічне забруднення річок Південний Буг та Інгул, міськвиконком не ухвалив рішення про закриття пляжів.