Найбільше дослідження, проведене в США, показало, що люди, які споживали велику кількість червоного м’яса, на 26% частіше вмирають від дев’яти основних захворювань (рак, діабет 2 типу, інсульт, інфекції, хвороба Альцгеймера та захворювання нирок, серця, дихальних шляхів та печінки), ніж ті, хто його не споживає.
Основні організації охорони здоров’я, такі як Американський кардіологічний коледж, рекомендують рослинну дієту, мовляв, рослинний білок є значно кориснішим для серця, ніж тваринний, – повідомляє dobryjlikar.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Які продукти потрібно їсти чоловікам
При тім під час соціологічного дослідження Зоозахисної організації «Відкриті клітки» та Київського міжнародного інституту соціології виявилось: 5,2% населення України не споживають м’яса. Більшість, хто відмовляється від споживання тваринних продуктів, молоді люди віком від 18 до 29 років. До того ж, у цій віковій категорії більше людей обирає повну відмову від продуктів тваринного походження (веганство), порівняно зі старшим поколінням.
У залежності від регіону, вегетаріанство є більш популярним у західних та центральних областях України. Серед тих, хто все ж споживає тваринні продукти, понад три мільйони осіб свідомо зменшують кількість м’яса в своєму раціоні.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Хрін і кардамон захистять організм від грипу
«Дослідження показало, що кількість вегетаріанців в Україні досить численна і надалі цей тренд тільки набиратиме обертів, особливо серед молоді. Звісно, такі цифри можуть бути обумовлені економічними факторами та змінами на сількогосподарському ринку країни, але ми впевнені, що зростаюча поінформованість про вплив м’ясних продуктів на здоров’я також відіграє важливу роль. І в країнах Європи за останні роки кількість вегетаріанців стрімко збільшується», – зазначила менеджер зв’язків з громадськістю ГО «Відкриті клітки» Дарина Маханьова.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Цілющі властивості сауни