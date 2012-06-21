З 27 жовтня 2019 року в Україні скасовується літній час шляхом переведення о 4 ранку годинникової стрілки на одну годину назад. Про це йдеться у зверненні заступника міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Тараса Качки до Державного комітету телебачення і радіомовлення у Facebook. Ці маніпуляції з годинниками буде здійснено відповідно до постанови Кабінету Міністрів від 13 травня 1996 року №509 «Про порядок обчислення часу на території України».
Для вчасного інформування населення про зміну порядку обчислення часу засоби масової інформації мають щоденно з 24 по 26 жовтня повідомляти про скасування літнього часу.
Відділ новин
«Урядового кур’єра»