Європарламент проголосував за рекомендації саміту «Східного партнерства» створити для України, Молдови та Грузії модель «Східне партнерство плюс». Голосування відбулося у Страсбурзі в межах пленарного засідання Європарламенту. За проголосували 612 депутатів, проти — 33, утрималися 35.
У тексті резолюції вказано, що «Східне партнерство» має на меті створити необхідні умови для тісної політичної асоціації та економічної інтеграції, а також те, що угоди про асоціацію з Грузією, Молдовою та Україною — не кінцева мета цих країн у відносинах з ЄС. Євродепутати пропонують створити модель «Східне партнерство плюс» для країн, які мають угоди про асоціацію з Євросоюзом і досягли значного прогресу в проведенні реформ, що «в підсумку сприятиме приєднанню до Митного союзу, Енергетичного союзу, Союзу цифрових технологій та Шенгенської зони, подальшого доступу до внутрішнього ринку ЄС, інтеграції у транспортну інфраструктуру, партнерства в індустріальній сфері, збільшення участі в програмах ЄС та агентствах», а також скасуванню роумінгу. Запропоновано заснувати для України, Грузії та Молдови трастовий фонд, який би фокусувався на приватних і державних інвестиціях у соціальну та економічну інфраструктуру, водночас забезпечити «ретельну перевірку їхнього використання, щоб запобігти будь-яким зловживанням».
Пропонують заявити про підтримку справжніх економічних реформ для поступового скасування монополій, обмеження ролі олігархів шляхом запровадження відповідних законів та підтримку реформ у банківському й фінансовому секторах, спрямованих на боротьбу з відмиванням грошей та ухиленням від сплати податків.
Євродепутати закликають підтримувати єдність дій серед членів ЄС у збереженні колективного тиску на Росію, чия військова присутність у регіоні останнім часом зростає, зокрема шляхом посилення конкретних обмежувальних заходів для врегулювання конфлікту на сході України через повне виконання мінських домовленостей, підтримувати моніторингову місію ОБСЄ. Обмежувальні заходи пропонують підтримувати і для врегулювання конфлікту між РФ і Грузією, відновлення повного суверенітету України у Криму, Грузії — на окупованих територіях Абхазії та Південної Осетії, Молдови — у Придністров’ї. У резолюції констатовано, що участь Білорусі у військових навчаннях з Росією «Захід-2017», спрямованих проти Євросоюзу, «неприйнятна».
Міститься й заклик до Росії гарантувати безпеку спостерігачів ОБСЄ та їхній безперешкодний доступ на місця, розглянути питання підтримки розгортання збройної поліцейської місії ОБСЄ на сході України, відобразити перспективу розширення ролі Євросоюзу у врегулюванні конфліктів в Україні та Грузії, зокрема через місії в межах спільної безпекової та оборонної політики ЄС для посилення безпеки і стабільності. Євродепутати закликають Єврокомісію підтримувати Україну, Грузію і Молдову на шляху реформ, щоб у майбутньому уникнути застосування механізму тимчасового призупинення безвізового режиму.
Євродепутати вважають за доцільне вкотре визнати європейські прагнення України, Грузії та Молдови відповідно до Лісабонського договору: «Наполегливо закликати держави — члени ЄС ухвалити амбіційну декларацію на саміт 2017 року, в якій визначено відповідні довгострокові цілі».
Оксана КРАМАРЧУК
для «Урядового кур’єра»