Митрополит Черкаський і Чигиринський Іоанн разом з іншими представниками духовенства освятив Хрест козацької слави, що постав біля цвинтаря козацького Трахтемирова на Канівщині. Черкаський скульптор Роман Турецький увічнив у камені козака з мушкетом і шаблею, як на старовинній козацькій печатці. Згідно з переказами, її даровано разом з іншими клейнодами гетьманові реєстрового козацтва Богданові Ружинському саме тут.
Директор Державного історико-культурного заповідника «Трахтемирів» Тарас Теліженко запевнив, що заходи для увічнення його історії та пропагування патріотичних цінностей матимуть постійний характер. З ініціативи заповідника недавно проведено наукову конференцію на базі Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького.
Сам Трахтемирів багато разів змінював статус: був то містечком, то селом, а кілька разів зовсім занепадав. Колись до велелюдного Трахтемирова належали поселення Заруб (місто Зарубинці) і Монастирок, із середини ХХ століття затоплені Канівським водосховищем. Тут найважливіша святиня — Зарубинецький монастир, який згадують ще в давніх літописах за 1096 та 1168 роки.
У козацькі часи Трахтемирів був гетьманською резиденцією, з якою пов’язано багато історичних подій. Нині ж у селі десяток людей. Статус поселення, що вимирає, не додає оптимізму для відновлення історичної пам’яті про козацьку славу.
Учасники робочої наради, яку провела обласна державна адміністрація поблизу села, були одностайними в тому, що любов до України, пам’ять про її героїчну минувшину, відповідальність перед сучасниками й нащадками мають спонукати до конструктивних дій. Викладачі та студенти Черкаського національного університету ім. Б. Хмельницького, приміром, впорядкували певну територію. А козацький хрест покликаний нагадувати всім, яке це знаменне місце для кожного українця.