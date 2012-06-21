Вчені з Інституту археології та етнографії Сибірського відділення РАН і Університету Вуллонгонга описують у журналі PNAS про величезну кількість археологічних знахідок з алтайської печери Чагирська. Там археологи знайшли рештки 74 неандертальців і майже 90 тисяч кам'яних неандертальських знарядь праці та інші рідкісні артефакти.
У ста кілометрах від печери Чагирська знаходиться знаменита Денисова печера, де знайшли не тільки кістки Денисівської людини, а й неандертальців. З'ясувалося, що за манерою виготовлення кам'яних знарядь, знаряддя чагирських неандертальців більше схожі не на знаряддя денисовських неандертальців, а на неандертальські знаряддя, які виготовлялися в Криму та на Північному Кавказі.
З іншого боку, денисівські неандертальці на кілька десятків тисяч років старші за чагирських. Ті, хто жив у Чагирській печері, були неандертальцями другої хвилі, яка прийшла в Сибір з Європи значно пізніше.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур'єра»