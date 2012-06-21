ЮНЕСКО визнала приготування неаполітанської піци об’єктом нематеріальної спадщини.
Відповідне рішення прийняв Комітет світової спадщини організації, який зібрався на корейському острові Чеджу, передає The Local.
Визнання мистецтва піцайоло стало можливим після того, як відповідне звернення Неаполя підписали майже два мільйони людей.
Мистецтво цих майстрів відрізняє ефектне поводження з тістом — вони підкидають його в повітрі, щоб воно наситилося киснем.
Раніше у Неаполі пообіцяли роздавати на вулицях безкоштовну піцу на честь внесення до списку спадщини ЮНЕСКО.
Як заявив глава міністерства культури Італії, Даріо Франческіні, внесення мистецтва приготування неаполітанської піци в список ЮНЕСКО «стало визнанням для Неаполя та всієї Італії перед початком 2018 року, який італійська влада оголосила роком італійської їжі».
Українська правда