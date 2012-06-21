У більшості областей України найближчими днями переважатиме п’ятий надзвичайний рівень пожежної небезпеки. Про це застерігає прес-центр Державної служби з надзвичайних ситуацій. У зв’язку з цим рятувальники закликають громадян не бути легковажними і дотримуватися правил пожежної безпеки, перебуваючи в лісах, парках, на відкритих територіях, і не провокувати виникнення пожеж в екосистемах.
Надзвичайна пожежна небезпека в Україні склалася через спекотну та суху погоду, яка очікується цього тижня. За прогнозом синоптика Наталки Діденко, сьогодні та в середу в більшості регіонів переважатиме спека. Це особливо стосується південних та східних областей, де найближчими днями стовпчик термометра сягне 30—35 градусів. Температура повітря в Україні коливатиметься в межах 28—33 градусів. Опадів не буде через високий атмосферний тиск. У четвер спека трохи послабне у західних областях, там пройдуть дощі. У Києві сьогодні й завтра повітря прогріється до 29—32 градусів.