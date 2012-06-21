Під час конференції Американського хімічного товариства в Сан-Дієго вчені оголосили, що розробили нову програму для смартфонів, яка завдяки спеціальному адаптеру виявляє норовірус у воді, що є найпоширенішою причиною небактеріальної діареї.
Норовіруси викликають лихоманку, головний біль, а найбільше – блювоту та діарею у людей, що часто призводить до зневоднення. Поширюються особливо в закритих спільнотах, як-от у дитячих садках, школах, лікарнях і геріатричних будинках. 10 частинок норовірусу достатньо, щоб викликати блювоту й діарею.
Для виявлення норовірусу у воді чи їжі зазвичай потрібно кілька годин реплікації ДНК для секвенування, що можна зробити лише в лабораторії. Але завдяки системі професора Йонг-Йола Юна та його команди з університету Арізони діагностика наявності вірусів можлива завдяки мікроскопічному адаптеру смартфона. В такий спосіб у воді вже виявили в кількості 10 атограмів, тобто трильйонних частин граму на мілілітр.
Щоб скористатися програмою, просто помістіть зразки води у паперовий чіп з флуоресцентним полістиролом у вигляді кульок, які містять антитіла до норовірусів. При виявленні вірусних частинок вони прикріплюються до кульок, утворюючи грудочки. Потім виробляється більша флуоресценція, що особливо помітно при перегляді через додаток на смартфоні, яка аналізує виділені пікселі та вказує кількість частинок норовірусу, що є у воді.
Як пояснюють розробники додатку, спосіб роботи програми на смартфоні дещо схожий з тим, який застосовують у загальних тестах на вагітність, в яких антитіла зв’язуються з гормоном, присутнім у сечі вагітної.
Олег КИЧУРА
для «Урядового кур’єра»