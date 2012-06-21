Експерти попереджають, що один із найнебезпечніших для людини грибків Candida auris, почав еволюціонувати, він став стійкішим до підвищених температур. На думку фахівців, це відбувається через глобальне потепління.
Вчені попереджають, що це може призвести до того, що захист людини проти грибків, тобто висока температура тіла, перестане діяти. Як уточнюють фахівці, проникаючи в кров, Candida auris викликає у людей інфекції з летальним результатом у 60% випадків.
Найчастіше смертельним грибком заражаються в лікарнях.
Як повідомляють вчені, першими жертвами грибка могли стати дикі водні птахи. Вони вступили в контакт з домашньою птицею, а після цього інфекція передалася фермерам.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»