Олександр ДАНИЛЕЦЬ,
«Урядовий кур’єр»
Укравтодор розпочав працювати над підготовкою до розробки проєкту будівництва нового мосту через річку Дніпро в межах Кременчука, який у перспективі повинен замінити старий міст, що сполучає праву й ліву частини промислового центру Полтавщини й через який здійснюється транзитний трафік.
Незважаючи на те, що початку будівництва нового мосту ще чекати не один рік, тому, що тільки на підготовку до розробки проєкту та виконання власне проєктних розрахунків, знадобиться не менше вісімнадцяти місяців, кременчуківці налаштовані оптимістично, адже старий дворівневий Крюківський міст давно вичерпав свій ресурс. А поки йдуть підготовчі до розробки проєкту будівництва нового об’єкта роботи, вишукуються необхідні для цього кошти, нинішній балансоутримувач Крюківського мосту – Укрзалізниця, планує з 29 липня розпочати ремонт деформаційних стиків на його рейках, який триватиме, за приблизними підрахунками, до початку осені. Це ще один сигнал для влади, що будівництво нового мосту треба розпочинати якнайскоріше. Тимчасово, поки рейки ремонтуватимуть, жителів наддніпрянського міста через річку в об’їзд перевозитимуть два додаткових потяги.
Раніше у владних коридорах порушувалося питання про можливість будівництва нового мосту через Дніпро біля міста Горішні Плавні. Сьогодні та ідея вже канула в Лету.