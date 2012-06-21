Уряд підтримав ініційовані Мінекономрозвитку рішення, спрямовані на вдосконалення системи державного контролю над здійсненням туроператорської діяльності в Україні.
По-перше, відтепер Мінекономрозвитку в переліку контролюючих органів, на які не поширюється дія мораторію на перевірку бізнесу в частині надання фахівцям відомства права проведення планових перевірок дотримання туристичним бізнесом ліцензійних умов здійснення туроператорської діяльності до кінця 2018 року.
По-друге, введено нові критерії оцінювання ступеня ризиків від здійснення туроператорами діяльності, що підлягає ліцензуванню. Від цієї оцінки залежатиме встановлення періодичності здійснення Мінекономрозвитку перевірок самих туроператорів з урахуванням:
— виду туроператорської діяльності (виїзний, в’їзний та внутрішній туризм), де виїзний туризм визначається з найвищим ступенем ризику;
— обсягу наданих туристичних послуг (кількість туристів, що скористалися туристичними послугами протягом року): що більша кількість споживачів послуг, то вищий ризик для них від провадження туроператорами своєї діяльності;
— наявності протягом останніх трьох років порушень ліцензійних умов туроператором;
— наявності судового рішення про задоволення цивільного позову споживача туристичних послуг.
Відповідно до цього уряд також впровадив оцінювання туроператорів за ступенем ризику їхньої діяльності з урахуванням суми балів, нарахованих за всіма визначеними критеріями: від 41 до 100 балів — високий ступінь ризику; від 21 до 40 балів — середній ступінь ризику; від 0 до 20 балів — низький ступінь ризику.
Такі зміни дадуть змогу фахівцям міністерства невідкладно вживати заходів у разі виявлення порушень туроператорами ліцензійних умов провадження їхньої діяльності та позбавляти недобросовісних ліцензії на її провадження.
Відділ новин
«Урядового кур’єра»