Роман КИРЕЙ,
«Урядовий кур’єр»
Торік на території Черкаської області на кожні 10 тисяч осіб населення, як розповів начальник обласного управління запобігання та виявлення корупції і взаємодії з правоохоронними органами Андрій Демʼяненко, вчинено близько 111 кримінальних правопорушень. Водночас рівень їх розкриття свідчить про необхідність втілення нових методів і підходів, створення систем безпеки нового зразка, які б надійно працювали в цілодобовому режимі.
Саме тому на Черкащині приступають до втілення комплексної системи відеонагляду. Сприятиме цьому обласна цільова комплексна програма профілактики та протидії злочинності на 2020-2024 роки «Безпечна Черкащина».
На першому етапі її реалізації приладами відеонагляду обладнають місто Черкаси. Потім цю мережу розширять на всі райони. Фінансування здійснюватимуть за рахунок державного, обласного та інших місцевих бюджетів. У цілому втілення системи відеонагляду обійдеться в 30 млн. грн. Перші три мільйони мають спрямувати з обласного бюджету, а пʼять — із міського. Цими днями депутати обласної ради мають розподілити необхідне фінансування.
Будуть встановлені відеокамери, які здатні розпізнавати об’єкти, ідентифікувати обличчя і номерні знаки автомобілів, а також оглядові камери. Серверну кімнату з відповідним програмним забезпеченням обладнають в ГУ Національної поліції. До неї планують приєднати й відеокамери з області, зокрема вже діючі камери в громадських місцях. Правоохоронці зможуть обмінюватися відеоінформацією з сусідніми областями, а надалі — й з усією Україною.