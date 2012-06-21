Інна ОМЕЛЯНЧУК,
«Урядовий кур’єр»
Завдяки вигідним кредитам від фінансової корпорації НЕФКО в Рівному вже утеплили дві школи. На черзі — третя, а також дитсадки та інші бюджетні установи.
З цією відомою фінансовою корпорацією місто співпрацює з 2015 року. Завдяки дешевим кредитам від НЕФКО вже вдалося повністю утеплити дві міські школи — №18 та 27. Тож від початку цього опалювального сезону на їх обігрів витратили наполовину менше, ніж за аналогічний період попереднього.
Тепер на черзі — ЗОШ№ 26: НЕФКО надасть кредит на 12,5 мільйонів гривень під три відсотки річних на 5 років. Також додадуть коштів із бюджету міста, — щоб вистачило на комплекс заходів із енергозбереження: заміну вікон, утеплення фасаду, стін, покрівлі.
Втім, на цьому Рівне не зупиниться. «На опалення всіх бюджетних установ витрачаємо 80 мільйонів у рік, — каже міський голова Володимир Хомко. — Тож тривають перемовини з НЕФКО щодо поширення проекту на всі дитсадки й школи міста та бюджетні установи, які цього потребують. До слова, корпорація запропонувала нам два мільйони євро вигідного кредиту на модернізацію системи вуличного освітлення. 30 відсотків із них — грантові кошти».
ДОВІДКОВО:НЕФКО — Північна екологічна фінансова корпорація (назва утворена з перших літер англійською), яку в 1990 році заснували 5 країн Північної Європи – Швеція, Норвегія, Данія, Фінляндія, Ісландія. Надає фінансову підтримку насамперед екологічно важливим проектам у країнах Східної Європи, зокрема, через співпрацю з муніципалітетами.