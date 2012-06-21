В Україні, як і в Європі, останнім часом спостерігається скорочення рівня безробіття. При цьому істотно зменшується кількість людей, які працюють без оформлення трудових відносин чи реєстрації підприємництва (неформальна зайнятість).
Тож фахівці Державного центру зайнятості констатують загалом позитивні тенденції на ринку праці нашої держави. Кількість зайнятого населення віком 15—70 років у І півріччі 2019-го порівняно з торішнім аналогічним періодом зросла на 202 тисячі осіб і становила 16,5 мільйона. Джерелом слугують свіжі дані Державної служби статистики.
Позитивні тенденції доводять, що число тих, хто працює в тіньовій сфері, скорочується й одночасно зростає кількість зайнятих офіційно. Число громадян віком 15—70 років, зайнятих у неформальному секторі економіки у І півріччі 2019-го, скоротилася на 94 тисячі та становила 3,5 мільйона осіб. Питома вага зайнятих у неформальному секторі серед усього зайнятого населення зменшилася з 21,8% до 21,0%. Отже, українці почали усвідомлювати, що неформальні відносини з роботодавцями — це і ризик залишитися без оплати за працю, і без офіційно зарахованого стажу тощо.
Утім, тих, хто в гонитві за швидким чи високим заробітком усе ще наражає себе на роботу в тіньовому секторі, чимало. За підсумками першого півріччя цього року, їхня кількість становила понад 800 тисяч осіб. А найпоширеніша неформальна зайнятість нині серед осіб середнього віку — 40—49 років.
«Нині показник неформальної зайнятості в Україні найнижчий за останні 10 років. І це позитивний сигнал. Тож і сприяння детінізації робочих місць залишається серед основних пріоритетів Державної служби зайнятості. Маючи найбільшу в країні базу вакансій, ми докладаємо максимум зусиль, щоб допомагати українцям та українкам знаходити саме легальну роботу», — наголосила директор Державного центру зайнятості Ольга Макогон. Позитивні й дані щодо України від Міжнародної організації праці. За методологією її фахівців, рівень безробіття населення віком 15—70 років у всіх регіонах нашої країни скоротився з 8,9% до 8,5% робочої сили.
Серед позитивних тенденцій така: протягом січня — вересня 2019 року кількість вітчизняних роботодавців, які співпрацювали з центрами зайнятості, зросла на 3% й становила 174 тисячі. На такий самий відсоток збільшилася кількість осіб, працевлаштованих за сприяння Державної служби зайнятості. Кількість вакансій у базі даних Державної служби зайнятості порівняно із січнем — вереснем 2018 року зросла на 6% — до 928 тисяч. Отже, можна констатувати, що тенденція скорочення рівня безробіття в Україні відповідає загальноєвропейській.
Любов ДМИТРЕНКО
для «Урядового кур’єра»