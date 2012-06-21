Олександр ДАНИЛЕЦЬ,
«Урядовий кур’єр»
Почало функціонувати територіальне Державне бюро розслідувань із офісом у Полтаві, яке поширює свою діяльність на Полтавську, Сумську та Харківську області й створене для боротьби зі злочинами високопосадовців.
За словами директора Державного бюро розслідувань Романа Труби, його штат наразі складає понад 50 осіб, 28 з яких – слідчі. Вони прийняли присягу 27 листопада і почали працювати за напрямками: розслідування злочинів у сфері службової діяльності та корупції; розслідування злочинів, вчинених працівниками правоохоронних органів та у сфері правосуддя; розслідування військових злочинів.
На думку Романа Труби, цього недостатньо для ефективного розслідування кримінальних проваджень. За штатним розписом у Полтаві має бути 114 співробітників. Теруправління почало роботу без власних оперативних підрозділів, тому під час досудових розслідувань залучатимуть оперативних працівників інших правоохоронних органів. Найближчим часом кількість слідчих і співробітників оперативних підрозділів планують збільшити.
Територіальне управління ДБР у Полтаві зареєстроване і розташоване на вулиці Соборності, 37. Це колишній будинок профспілок, який має три поверхи й статус пам’ятки архітектури державного значення, погано опалюється і потребує капремонту.
«Будівля у непоказному стані, але вона має історичне значення. Тому я вважаю, що внеском у розвиток Полтави як міста з боку ДБР буде і те, що ми проведемо нормальний ремонт. На все потрібен час і кошти, а бажання у нас є», – пояснив плани щодо будівлі директор теруправління ДБР у Полтаві Володимир Тимошко.