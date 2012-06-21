Сьогодні у Києві через складні погодні умови утворилися затори. Станом на 09:30 рівень заторів у столиці досяг 7 балів. Про це свідчать дані Google Maps, йдеться на УНІАН.
Найскладніша ситуація на під'їздах до Києва. З боку Житомирської траси, заїзду в столицю з Вишневого, Софіївської Борщагівки і Василькова зараз низька швидкість руху.
До центру Києва вкрай повільно рухаються автомобілі по проспекту Перемоги, від станції метро «Теремки» проспектом Глушкова і з вулиці Вишгородської.
Повільно рухається автотранспорт столичними мостами. Насамперед це пов'язано з дорожніми роботами у районах Південного мосту, мосту Патона.
Найгірша ситуація поблизу Московського мосту з боку проспекту Шухевича, де швидкість не перевищує