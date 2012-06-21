Павло КУЩ,
«Урядовий кур’єр»
Аби російські кадрові «іхтамнєт» та озброєні маргінали-зайди з тієї ж сусідньої країни не забували, що віроломно перебувають на території іншої держави, ранок для них розпочинатиметься із обов’язкового прослуховування державного гімну України. Зокрема так зустрічатимуть початок кожного наступного дня представники проросійських незаконних збройних формувань на позиціях поблизу багатостраждальної промислової зони Авдіївки на Донеччині.
Як розповідають волонтери Фонду «Повернися живим», напроти позицій бойовиків, а до них подекуди 150-200 метрів, встановлять потужний рупор, який вранці будитиме агресорів гучним виконання гімну України. Також через динамік транслюватимуть ще й інформаційні матеріали, які розвінчуватимуть і спростовуватимуть нісенітниці російської пропаганди. До речі, свого часу, глузуючи із «правдивих» запевнень російських ЗМІ про присутність в українських підрозділах громадян майже з усіх країн світу, «укри» вивішували на промзоні прапори США, Італії і навіть Сомалі.
Зважаючи на близьку відстань до позицій тимчасових окупантів української території, після щоранкового прослуховування гімну України, вони мають можливість вивчити назубок всі його слова. І, звичайно, особливо наступний рядок: «Згинуть наші воріженьки, як роса на сонці!..»