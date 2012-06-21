Портал Daily Mercato повідомив про те, що бразильський футболіст Неймар щасливий в клубі «Парі Сен-Жермен» і не планує його залишати.
За словами нападника, він щасливий в клубі «ПСЖ» і докладе 100% зусиль, щоб його команда завоювала всі можливі трофеї. При цьому він підкреслив, що знає, що під час трансферного вікна ходили всілякі чутки про те, що він мріє покинути паризький клуб, але не варто вірити усім чуткам. Тим більше зараз футбольний сезон вже почався і він стане дуже хорошим.
Але кілька місяців тому навколо Неймара розгорівся скандал, після того як його агент заявив про те, що футболісту погано в Парижі і він не хоче грати за «ПСЖ», так як мріє повернутися назад до клубу «Барселона», за який він грав з 2013 по 2017 рік.
Внаслідок цієї заяви було сказано багато неприємних слів, зокрема висловився і тренер «Барселони». Він сказав, що про повернення Неймара у клубу не було жодних планів, до того ж відсутні кошти, щоб викупити його контракт. Однак пізніше він змінив свою думку і заявив, що у них немає грошей, але вони згодні запропонувати парижанам замість Неймара трьох інших футболістів.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»