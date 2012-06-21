Ярослав САДОВИЙ

"Урядовий кур'єр"

Вчені стурбовані проблемою постковідного синдрому, який отримав назву «затяжний COVID». Люди, які перехворіли на коронавірусну інфекцію нерідко стикаються з низкою симптомів, які зберігаються протягом тривалого часу.

Дослідження, на яке посилається видання The Conversation, показують, що симптоми залишаються приблизно в 5-24% підтверджених випадків COVID-19, зокрема, через три-чотири місяці після зараження. Вважається, що ризик появи постковідного синдрому не пов'язаний безпосередньо ні з віком, ні з початкової тяжкістю хвороби. Таким чином, затяжний COVID може розвиватися як у молодих людей, так і людей, що перехворіли на коронавірус у легкій формі.

Що особливо турбує нейробіологів, так це те, що багато пацієнтів з постковідним синдромом повідомляють про труднощі з увагою і концентрацією. Йдеться про «затьмарений мозок» або, як ще називають це явище, «мозковий туман».

За словами експертів, існують докази зв'язку респіраторних вірусів, в тому числі грипу, з дисфункцією мозку. Наприклад, в звітах про пандемію іспанського грипу 1918 року повідомляється про випадки деменції, зниження когнітивних функцій і труднощі з рухом і сном у деяких людей.

У британському дослідженні вчені порівняли зображення мозку, отримані людьми до і після впливу коронавірусної інфекції. Вони показали, що частини лімбічної системи зменшилися в розмірах у порівнянні з незараженими людьми. Це може сигналізувати про майбутню уразливості до захворювань головного мозку, а також відігравати певну роль у появі симптомів затяжного ковіда, вважають фахівці.

Затяжний коронавірус, такзваний постковідним синдромом, має безліч симптомів, включаючи хронічну втому, затуманення мозку, проблеми з шлунково-кишковим трактом, м'язові і головні болі, здавленість в ділянці грудей. Все це може турбувати людину протягом декількох місяців після отримання негативного тесту на COVID-19.