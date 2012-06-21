У травні агентство Frontex (структура ЄC, яке займається охороною зовнішніх кордонів) зафіксувало понад 4 тисячі несанкціонованих перетинів кордону Єврсоюзу за основними міграційними маршрутами, що значно перевищує показники квітня. Це знак того, що нелегальна міграція почала знову набирати обертів після помітного зниження у майже 85 відсотків, яке було зумовлено пандемією коронавірусу. І може знову наростати після історичного зниження у квітні. Загалом за перші п’ять місяців цього року в ЄС зафіксовано близько 31 тисячі несанкціонованих в'їздів, що на 6 відсотків нижче, порівняно з аналогічним періодом 2019 року.
Основний маршрут незаконної міграції до ЄС проходить через Туреччину та Грецію. Але цього року трафік там знизився приблизно на 28 відсотків, а більшість мігрантів прибули з Афганістану. Вдвічі менше мігрантів в’їхали з Марокко до Іспанії порівняно з минулим роком.
Однак, на 50 відсотків зросла кількість людей, які скористалися маршрутом через Західні Балкани, повідомляє німецька агентство dpa. Кількість людей, які прибули до Італії та на Мальту з Тунісу та Лівії, зросла втричі порівняно з першими п'ятьма місяцями 2019 року.
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