На початку січня 40-річна Наталія Дядько із села Запорожець Григорівської сільради Запорізького району народила богатиря. Це восьма дитина у подружжя Дядьків. Сім’я до останнього не знала, народиться хлопець чи дівчинка. Річ у тому, що до цього тут виховували сімох доньок. Тож народження першого сина стало для батьків подарунком долі. Немовля з’явилося на світ з вагою понад 7 кілограмів та зростом 68 сантиметрів.
На сьогодні це найбільше немовля в Україні. Хлопчика назвали Миколою. Батькам до багатирських параметрів дітей не звикати, бо чи не кожна наступна дівчинка важила більше за попередню.
— Жодна із семи дівчаток не народжувалася з вагою менш як 5 кілограмів, — усміхається батько Олексій Дядько. — Моя мати розповідала, що я важив після народження близько трьох з половиною кілограмів. Тож у нас — по висхідній. Миколу за його розміри в пологовому будинку прозвали чемпіоном. Він найтихіший за всіх — поїв і спить. Зате нашу третю доньку Єву акушери називали генеральшею, настільки вона була голосною і постійно щось вимагала.
Олексій зазначив, що після семи дочок уже й не сподівалися на хлопчика, а народився запорозький козак. Сестрички дуже раді братикові. Старшій з дівчаток уже 13 років, молодшій — трохи більш як рік. Кажуть, що коли братик підросте, стане для них захисником. А поки що доглядають його по черзі.
Подружжя Дядьків перебуває в шлюбі 14 років. Олексій, якому 35 років, за професією ветлікар. Держава платить їхній сім’ї як багатодітній 2400 гривень на місяць. Тож батькові доводиться багато працювати, щоб прогодувати всіх. Щодо подальшого збільшення родини вирішили почекати. Кажуть, треба підняти на ноги тих діток. До речі, на останній сесії Григорівської сільради депутати вирішили підтримати багатодітну родину Дядьків, на яку очікує приємний подарунок від влади.
До народження Миколи Дядька найбільшим немовлям в Україні було визнано малюка з Мелітополя також Запорізької області, який народився в грудні 2012 року з вагою 6,5 кілограма.