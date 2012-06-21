Акція «ПротиДій торгівлі людьми» відбулася вчора не лише на столичному Майдані Незалежності, а й в усіх містах країни. Всесвітній день боротьби з цим ганебним явищем став черговим нагадуванням того, що проблема ця набуває неабиякого розмаху саме в ХХІ сторіччі.
«Ми долучаємося до всіх країн, які спільно проводять інформаційні акції відповідно до встановленого 2013 року Генеральною Асамблеєю ООН Всесвітнього дня протидії торгівлі людьми. Ми говоримо громадянам про цей злочин, говоримо, що це таке, які його форми, як у нього не потрапити, а потрапивши, як отримати допомогу», — окреслила мету заходу заступник міністра соціальної політики Наталія Федорович.
«Сьогодні маємо перші підсумки: втричі більше виявляємо цих злочинів, удвічі більше спрямовуємо до суду й отримуємо реальні вироки», — продовжив тему заступник Генерального прокурора Дмитро Сторожук.
За даними заступника голови Державної прикордонної служби Василя Серватюка, лише протягом 2018 року на державному кордоні було ліквідовано 19 каналів потенційних переправ людей до країн ЄС та інших. «Ми врятували, не побоюся цього сказати, спільно з колегами з Національної поліції близько 30 дівчат, яких намагалися вивезти за межі України для подальшої сексуальної експлуатації», — цитує Укрінформ слова посадовця.
Протягом півроку поліція виявила 186 фактів торгівлі людьми, з них 108 стосувалося саме сексуальної експлуатації, констатував начальник департаменту боротьби зі злочинами, пов’язаними з торгівлею людьми, Нацполіції Артем Крищенко.
А уповноважений Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова закликала світ об’єднатися для подолання торгівлі людьми, наголосивши, що багато українців стають жертвами цієї індустрії через необізнаність і складне матеріальне становище.
Відділ новин
«Урядового кур’єра»