Олександр ДАНИЛЕЦЬ,
«Урядовий кур’єр»
У липні на Полтавщині введуть в експлуатацію нову півкілометрову естакаду-перехід, вартістю понад 70 мільйонів доларів, яка з’єднає автомобільні дороги Київ-Довжанський та Полтава-Олександрія.
Будівництво об’єкта йде повним ходом. Підрядник — турецька фірма, вже вкрив згідно з сучасною технологією дорожнього будівництва, литим асфальтобетоном на металевій основі, один напрямок на поверхні естакади, залишилося добудувати другий.
Водії, які їздили такими дорогами, стверджують, що нове покриття проїжджої частини на переході служитиме довго й не боятиметься морозів, під дією яких у холодну пору року зазвичай руйнується дорожнє полотно.