За добу, що минула, у Києві кількість хворих на коронавірусну інфекцію COVID-19 збільшилась на 30 людей. Серед них один медик. На жаль, ще 2 летальних випадки. Усього від початку пандемії в столиці від COVID-19 померли 40 людей. Нині у столиці 1960 осіб, у яких підтверджений діагноз зараження.
Про це під час брифінгу 13 травня повідомив Київський міський голова Віталій Кличко.
За добу захворіли 7 жінок віком 21-82 і троє дівчаток 8, 9 та 14 років, 9 чоловіків віком 39-81 років і хлопчик 13 років. До лікарень міста госпіталізовано 5 пацієнтів. Решта лікуються вдома на самоізоляції під контролем медиків.
Одужав за добу 31 киянин. Всього від початку пандемії коронавірус подолали 169 жителів міста.
Віталій Кличко також зауважив, що у столиці на COVID-19 нині хворі 126 дітей та підлітків. 17 з них перебувають у лікарнях. Лікарі зауважують, що діти молодшого віку переносять це захворювання відносно легко, підлітки – значно складніше. Проте, на щастя, нині у важкому стані неповнолітніх киян у лікарнях немає.
Відділ новин
«Урядового кур’єра»