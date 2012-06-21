Володимир ГАЛАУР,
«Урядовий кур’єр»
Унікальний культурно-спортивний проект, під час якого музиканти і фігуристи разом вийдуть на лід і якому немає в Україні аналогів, пройде у Харкові.
Виступи професійних фігуристів супроводжуватимуться живою музикою у виконанні Молодіжного академічного симфонічного оркестру «Слобожанський», який теж гратиме на льоду. Цей винятковий проект традиційно проходить у Льодовому комплексі «Салтівський лід» один раз на рік. Нинішнього сезону в один день відбудуться два концерти.
«Поєднати ці два види мистецтва під одним дахом – завдання непросте, – каже автор ідеї, заступник директора МАСО «Слобожанський» Олександр Дворниченко. – Якщо для фігуристів лід – звична стихія, то для симфонічного оркестру – зовсім навпаки. Починаючи два роки тому цей проект, ми розуміли, що ризикуємо, але нам вдалося впоратися з технічними труднощами, і тепер ми прагнемо, щоб кожен наступний концерт був кращим за попередній».
Одна з організаторів заходу Юлія Білецька переконана, що програма третього Ice Symphony буде особливо цікавою, адже глядачі побачать поодинокі, парні та групові виступи з елементами акробатики – «некласичні» для фігуристів, а також номери зі стрічками та полотнами.
Симфонічний оркестр зіграє популярні джазові композиції і мелодії закордонної естради. У поєднанні з барвистими світловими інсталяціями і виступами фігуристів, вважають організатори, це повинно справити незабутнє враження на глядачів.