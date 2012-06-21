Британські вчені виявили зв'язок між тривалістю сну і фіброзом легенів захворюванням, при якому на органах з'являються рубці, що порушують функцію дихання. Про це повідомляє Medicalxpress.
У дослідженні йдеться про те, що оптимальна тривалість сну для людини становить сім годин на день. Відхилення від норми може підвищити ризики розвитку захворювань. Так, люди, які регулярно сплять 4 години або менш протягом дня, подвоюють шанс захворіти легеневим фіброзом. При цьому ті, хто спить 11 годин на день або довше, його потроюють.
Відзначається, що щорічно від цього захворювання помирає 5 тисяч британців стільки ж, скільки від лейкемії.
Менші, але все ж підвищені ризики також були помічені у людей, які люблять лягати спати пізно вночі, або у тих, хто працює позмінно.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»