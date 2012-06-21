Роман КИРЕЙ,
«Урядовий курʼєр»
Одна з основних екологічних проблем Черкащини, яка потребує термінового вирішення — небезпека забруднення середовища внаслідок впливу невідомих, непридатних та заборонених до використання пестицидів й агрохімікатів, накопичених за радянських часів колишніми сільськогосподарськими підприємствами. Оскільки таких хімікатів залишається ще багато, а зберігаються вони вкрай погано, така небезпека дуже реальна. Приміром, у Єрках Катеринопільського району, а також на території Звенигородського, Монастирищенського, Тальнівського, Жашківського районів зберігається чимало непридатних отрутохімікатів, які давно потрібно знешкодити.
Як розповів перший заступник голови облдержадміністрації Віталій Коваль, на Черкащині до кінця року діє обласна програма з утилізації та знешкодження пестицидів, якою передбачено повне очищення території від пестицидів шляхом виконання спеціалізованими підприємствами робіт з екологічно безпечного їх збирання, перевезення, утилізації та знешкодження.
Однак існує проблема з пошуком таких виробництв, які на законних підставах можуть здійснювати зазначені функції. Це питання потребує врегулювання на державному рівні. З цього приводу облдержадміністрація вже звернулася до центральних органів влади. Водночас на місцях відповідні служби та інспекції посилюють контроль за зберіганням непридатних отрутохімікатів, а місцеві органи влади розробляють нову програму їхньої утилізації, враховуючи пропозиції районів, міст та об’єднаних громад.
Начальник управління екології та природних ресурсів облдержадміністрації Олена Звягінцева також загострила увагу на необхідності прискорення ліцензування підприємства, яке б могло повністю забезпечити цикл збирання, транспортування, знешкодження пестицидів або визначитися з транскордонним перевезенням.