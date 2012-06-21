На Донеччині вже визначилися із населеними пунктами, де у разі необхідності прийматимуть пацієнтів із підозрою на зараження коронавірусом. Як повідомив в.о. начальника департаменту охорони здоров’я Донецької обласної державної адміністрації Володимир Колесник, хворих обслуговуватимуть у лікувальних закладах Маріуполя, Костянтинівки та Мирнограда. «Як карантинний заклад — Костянтинівська інфекційна лікарня, як лікарні, готові приймати уражених коронавірусом, — Костянтинівська, Мирноградська інфекційні, інфекційне відділення лікарні швидкої допомоги Маріуполя і дитяче відділення 4-ї лікарні Маріуполя», — уточнив він.
Поряд із цим фахівці свідчать, що у прифронтовій області зараз, на жаль, немає ні тест-систем для визначення коронавірусу, ні лабораторії, де можна було б провести відповідні дослідження. А перевірятимуть наявність небезпечної хвороби у пацієнтів так: медики проводитимуть тести на штами інших вірусів, і якщо вони не підтверджуватимуться, їх відправлятимуть до лабораторій у Києві. Та навіть попри це, в департаменті охорони здоров’я Донецької ОДА запевняють, що із врахуванням досвіду боротьби з курячим і свинячим грипами та пневмонією в регіоні вже напрацьовані всі механізми, завдяки яким і будуть протистояти поширенню коронавірусу.