За минулий тиждень за програмою «єОселя» українці отримали 121 новий кредит на суму 227 млн грн. З них кредити під 3% отримали: 54 військовослужбовці та представники сектору безпеки, 7 медиків, 6 педагогів, 2 науковці.

Кредити під 7% отримали 37 українців без власного житла та 16 внутрішньо переміщених осіб.

Загалом з початку 2026 року скористалися програмою «єОселя» 1450 українців, які отримали пільгових іпотек на суму 2,9 млрд грн. Найбільше кредитів у межах програми надано в Києві — 25, Київській області — 24 та у Львівській області — 12.

За типом нерухомості: 89 українців отримали кредит на житло першого продажу, з яких 42 об’єкти — на стадії будівництва. Ще 32 кредити видано на придбання житла на вторинному ринку.

Нагадаємо, що програма «єОселя» також доступна для жителів прифронтових територій. Вона передбачає державну компенсацію 70% першого внеску за іпотекою, 70% щомісячних платежів протягом першого року кредитування, а також до 40 тис. грн на супутні витрати під час оформлення іпотеки, повідомляє Мінекономіки.