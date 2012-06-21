Дослідники з Єльського університету (США) встановили, що саме здатне захистити від коронавірусної інфекції. За їх словами, мова йде про застуду.

Справа в тому, що вірус, який провокує застуду, запускає у хворого імунну відповідь. Сааме така імунна відповідь, в свою чергу, може запобігти зараженню коронавирусною інфекцією, стверджують вчені. За їх словами, це відкриття здатне стати відправною точкою для того, щоб виявити більш ефективні методи лікування COVID-19.

Імунна відповідь – це стимульовані інтерфероном гени, вони реагують на ранній стадії захворювання, запобігаючи розмноженню вірусу в усьому організмі. Вченим раніше вдалося виявити, що підвищення імунітету в результаті застуди здатне захистити людину від грипу, з цієї причини вчені стали шукати подібний спосіб боротьби і з COVID-19, повідомляє Daily Mail.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур'єра»