У міністерстві нагадали, що парламент Єгипту в жовтні ухвалив рішення щодо чергового продовження на три місяці надзвичайного стану. З огляду на це МЗС наполегливо рекомендує громадянам України переглянути власні плани щодо відвідування Єгипту протягом дії в державі надзвичайного стану та за можливості утриматися без нагальної потреби від поїздок до цієї країни, зокрема з туристичною метою.
Як зазначили у відомстві, застереження викликані істотною активізацією на території Єгипту радикальних терористичних угруповань, включно з ІДІЛ, які дедалі частіше спрямовують терористичні акти проти цивільних громадян, з огляду на їхню релігійну належність.
Тим громадянам, які вже перебувають у Єгипті, рекомендовано зважати на наявні ризики подальшого перебування на території країни, неухильно дотримуватися таких порад:
– категорично не рекомендується здійснювати поїздки та перебувати на півночі та в центральній частині Синайського півострова, а також у пустельних районах на захід від долини річки Ніл;
– виявляти пильність під час відвідування північного узбережжя Єгипту, столиці країни та дельти річки Ніл, туристичних місць у її долині, узбережжі Червоного моря (курорти міст Хургада, Ель-Гуна, Сафага, Затоки Макаді та Затоки Сома), а також південної частини Синайського півострова (курорти міст Шарм-ель-Шейх, Дахаб, Таба).
В МЗС наполегливо рекомендують у разі перебування в курортних місцях Єгипту виявляти підвищену увагу та обережність, утримуватися від виїзду за межі місць організованого відпочинку, що перебувають під охороною та наглядом сил безпеки. У разі нагальної потреби виїзду за межі місць організованого відпочинку громадяни мають повідомляти про це адміністрацію готелю, рідних або представників туроператора.
Особливо обачними радять бути під час святкування в Єгипті релігійних, зокрема християнських, свят та за можливості утримуватися від відвідування релігійних святинь.
«З метою отримання інформації про події, які можуть вплинути на забезпечення безпеки в районі розташування, наполегливо радимо стежити за новинами в місцевих ЗМІ, а також повідомленнями на інформаційних ресурсах МЗС України та Посольства України в Єгипті (www.mfa.gov.ua, www.egypt.mfa.gov.ua)», – інформують в МЗС.
У міністерстві наголошують, у разі різкого загострення ситуації потрібно неухильно виконувати вказівки посадових осіб, відповідальних за безпеку в місці проживання. Громадянам рекомендують зберігати в доступних місцях паспортні документи, кошти та речі, що знадобляться в разі термінового залишення місця проживання.
«У разі потрапляння в надзвичайні ситуації, виникнення загрози життю та здоров’ю під час перебування на території Єгипту, рекомендуємо громадянам України невідкладно звертатися до посольства України в Єгипті за номером телефону: +201000039648, e-mail: emb_eg@mfa.gov.ua або на гарячу лінію МЗС: +38 044 238 16 57, адреса електронної пошти cons_or@mfa.gov.ua», – ідеться в повідомленні.