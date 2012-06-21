Першу партію замороженої яловичини, виготовлену на українських підприємствах, сформовано і відвантажено з України до Китайської Народної Республіки, повідомляє Держпродспоживслужба.
«Ми довго йшли до того, щоб відкрити китайський ринок для української яловичини. Обидві сторони зробили великий обсяг роботи, провели безліч зустрічей і переговорів. Китайські колеги провели інспектування наших підприємств та аудит державної системи контролю в Україні. Підсумками цього стало погодження міжнародного ветеринарного сертифіката на експорт замороженої яловичини до Китаю та затвердження переліку українських компаній, які можуть постачати цю продукцію до КНР, — зазначила т.в.о. голови Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів Ольга Шевченко. — Сподіваємося, що українська делегація, яка незабаром перебуватиме з візитом у КНР для участі у роботі спільного підкомітету у сфері фінансової звітності, зможе переконатися, що українська яловичина вже на полицях китайських магазинів».
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