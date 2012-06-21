Гіпотетична Дев'ята планета, на думку вчених, це небесний об'єкт, який у 10 разів більший за Землю. Однак недавно з'явилися підстави вважати, що в дійсності планета-невидимка може бути чорною дірою розміром з грейпфрут. Очікується, що виявити її зможе новий потужний телескоп.

Об'єкти, що «злипаються» разом дивним чином за межами орбіти Нептуна, змусили астрономів припустити, що «щось велике» заважає їхній орбіті. За словами астрономів, це може бути масивна планета або «чорна діра в зародку», яка має масу 10 таких планет, як наша Земля, але стиснута у сферу розміром з грейпфрут.

Дослідники з Гарвардського університету вважають, що новий телескоп широкого поля, що будується в Чилі, може підтвердити справжню природу Дев'ятої планети. Він буде здатний багаторазово сканувати великі ділянки південного неба, надаючи астрономам безліч даних про Всесвіт.

Серед усього іншого новий телескоп повинен здійснити пошук акреційних спалахів, що випускаються навколо чорних дір. Вчені з Гарварду розробили нову техніку, яка могла б використовувати ці дані, щоб визначити, чи дійсно крихітна чорна діра знаходиться за Нептуном.

Пошук цих спалахів відбуватиметься з урахуванням того, що в безпосередній близькості від чорної діри невеликі тіла, які наближаються до неї, будуть танути в результаті нагрівання від фонової акреції газу з міжзоряного середовища на чорну діру. Після цього вони будуть піддаватися приливам руйнування через чорну діру, через що і відбувається акреція зі зруйнованого припливом тіла в чорну діру.

Оскільки чорні діри є темними, саме таке випромінювання, що виділяється матерією при наближенні об'єкта, є єдиним способом визначити, чи присутній він там чи ні. За словами Гарвардської команди, подальші пошуки споконвічних чорних дір можуть бути засновані на новому розрахунку.

Відмітною ознакою нового телескопа LSST є те, що він може переглядати все небо одночасно, що є дуже важливим, коли немає точних даних, де і що потрібно шукати, наприклад, як у випадку із Дев'ятої планетою.

«Здатність LSST досліджувати небо двічі на тиждень надзвичайно цінна. Крім того, його безпрецедентна глибина дозволить виявляти спалахи, що виникають в результаті невеликих ударів, які зустрічаються частіше, ніж великі», – відзначають вчені.

І першим кандидатом для виявлення як раз і є Дев'ята планета, яка може бути фактично в будь-якому місці на дуже великому небі. Численні теорії припускають, що вона може бути повноцінною планетою, але частина вчених схиляється до того, що це може бути чорна діра.

«Якщо існування Дев'ятої планети буде підтверджено прямим електромагнітним пошуком, це буде перша виявлена нова планета в Сонячній системі за останні 200 років», – відзначають вчені.

Якщо ж телескоп не зможе виявити її, то це буде означати більшу ймовірність того, що на її місці знаходиться чорна діра. Було багато припущень щодо альтернативних пояснень аномальних орбіт, які спостерігаються у зовнішній сонячній системі. І якраз однією з висунутих ідей була можливість того, що Дев'ята планета може бути чорною дірою розміром з грейпфрут, маса якої в п'ять-десять разів перевищує масу Землі.

«Околиці Сонячної системи – це наш двір. Знайти Дев'яту планету – це все одно, що знайти двоюрідного брата, що живе в сараї за вашим будинком, про який ви ніколи не знали», –каже Аві Леб, один з дослідників. «Це відразу викликає питання: чому це там? Як ця планета-чорна діра отримала свої властивості? Чи формувала вона історію Сонячної системи? І чи існують інші такі об’єкти?»

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»