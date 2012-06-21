Олександр ДАНИЛЕЦЬ,
«Урядовий кур’єр»
Торік у Полтаві почав їздити містом переоснащений під екоавтобус Citroen Jumper та збирати за графіком предмети, які містять ртуть та використані батарейки, за який місто заплатило понад мільйон гривень, але який себе, мабуть, уже окупив завдяки тій користі, яку він приніс містянам і довкіллю.
Проаналізувавши ситуацію Полтавська обласна рада на початку цього року придбала таку ж приблизно машину, тільки іншої марки й дещо дешевшу й для потреб населення області. Тож незабаром в області працюватимуть уже два екоавтобуси, на які керівництво обласної ради покладає великі надії.
Наразі новенький Fiat Ducato переобладнують згідно із його призначенням та розробляють графік його руху населеними пунктами Полтавщини.