Перехід на «зимовий» час у 2017 році в Україні відбудеться 29 жовтня. Переведення годинників регламентується постановою Кабміну від 13.05.96 № 509 про порядок обчислення часу на території України, йдеться на Укрінформ.
«Запровадити на території України такий порядок обчислення часу: час другого часового поясу (київський час) з переведенням щорічно годинникової стрілки в останню неділю березня о 3 годині на 1 годину вперед і в останню неділю жовтня о 4 годині на 1 годину назад», — зазначається у документі.
«Літній» і «зимовий» порядок обчислення часу вперше був запроваджений у Великій Британії в 1908 році для економії та раціональнішого розподілу електроенергії впродовж доби. В СРСР перехід на зимовий час і назад регулярно здійснювався з 1981 року. Нині понад 110 країн світу переходять на «літній» і «зимовий» час.